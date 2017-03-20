僑委會修法說明 段宜康批莫名其妙
藍委今天質疑修法推動將僑務委員任期由3年改2年是循私用人、分藍綠。會議主席段宜康不滿僑務委員會副委員長呂元榮的說明，，並指呂元榮用一句話就可說清楚，卻一再被誤解，莫名其妙。
立法院司法及法制委員會上午審查民進黨立委蔡適應提案修正「僑務委員會組織法第四條條文修正草案」僑務委員會任期由3年改成2年，配合總統任期，引發朝野立委爭論。
國民黨立委王育敏、江啟臣、楊鎮浯等人認為僑務委員都是認同中華民國，哪位總統任命應該不受影響。王育敏更說，修法是為配合新南向政策要把僑胞名額分配給東南亞，僑務工作還分藍綠。呂元榮說，不全然是這樣，工作沒有分藍綠。
呂元榮的說明，引發會議主席、立委段宜康不滿，質疑說明差，只要說「前總統馬英九任命的僑務委員任期不受影響，限制與縮短是未來蔡總統任命的僑務委員任期」，一句話就講清楚，「僑委會幹嘛派你來、莫名其妙，你們不想這個案子通過嗎？」。
民進黨立委蔡適應說，他提修法是希望僑務委員與總統任期能夠一致，如果修法案完成三讀後，現任或再任僑務委原任期會改變嗎？呂元榮說，僑務委員任命由總統發布，且訂有任期無法把命令廢除。蔡適應問即便完成修法，也是從年底新聘委員改成兩年一聘？呂元榮說「是」，不會影響現任僑務委員的權益。
呂元榮說，修法若改成2年1任、連任1次，是因為有必要加速世代傳承，僑社老化非常嚴重，年輕世代接不上來。1060320
(中央社)
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