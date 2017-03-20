失控撞斷路燈砸傷婦人 肇事酒駕男重傷

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李姓男子今天清晨酒後駕車行經旗山區延平二路失控撞斷路燈，波及路人高姓婦人，李男頭部重傷住院，高婦送醫後無礙，李男酒測值0.27毫克，肇事責任仍待警方調查。

警方說，李姓男子清晨駕車行經旗山區延平二路、興中路口時，突然失控擦撞路邊機車後，再撞向路燈，路燈倒下砸到路過的高姓婦人，現場一片狼藉，撞擊瞬間李男車頭並一度起火，有民眾見狀連忙拿起水桶朝車頭潑水滅火。

警方指出，李男酒測值0.27毫克，他頭部重傷經送醫沒有生命危險仍住院中，將待其傷勢較穩定後接受偵訊，釐清肇事責任；飽受驚嚇的高婦則只有擦傷，送醫後大無礙。1060320

(中央社)