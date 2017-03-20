是否目標雙北？傅崐萁：做好、做滿。

花蓮縣長傅崐萁被問到下一步？傅崐萁強調做好、做滿、一切隨緣。（陳信翰攝）

花蓮縣長傅崐萁20日接受電台訪問，針對政府實行一例一休表達不滿，傅崑萁強調，對於觀光產業已經受重創的觀光縣市來說，產業還必須提高30%人事成本，無疑是雪上加霜 。就花蓮來說，民宿的訂房狀況，從九成下降到一至兩成，藝品店也面臨大量倒閉的危機，呼籲政府暫緩五年實施，才不致造成三輸的局面。外界關心他的下一步，是否目標雙北？傅崐萁強調，會做好、做滿。

(中時)