106年國中教育會考高雄考區27068人報名比去年減近4千人

106年國中教育會考高雄考區，有27068人報名應考，較去年減少3965人，教育局今年提供包括公私立高中職、部分五專及實用技能學程、建教合作班等35363名額，只要考生依興趣需求選擇，不必擔心沒有適合的學校選讀。

教育局表示，每年都提供足額的名額供考生選填，只要考生依作業，選填滿30個志願共30校，一定會有適合自己的校科，選填志願時，也會提供個人序位查詢，考生可依所屬區間選擇學校。

教育局提醒考生，會考是每位國中必須要參加的考試，然後再據此申請免試入學或特色招生，並非會考後就自動安排校科，須詳讀招生簡章上作業規定。

報名應考考生將於4月14日起收到准考證，集體報名的國中應屆畢業生，准考證將由就讀國中轉發，個別報名的考生，准考證則由考區試務主辦學校寄發。

考試日期為5月20日、21日兩天，教育局提醒考生，收到准考證後，應詳細檢查，若有錯誤須更正，集體報名的學生應於4月17日下午5時前向就讀國中提出更正，個別報名的考生應於4月18日下午5時前向考區試務主辦學校提出更正。

高雄考區報名已於3月16日至18日假高雄高中順利完成，其中國中集體報名人數為26907人、個別報名為161人、特殊身份報名人數共576人（含原住民學生573人，回國僑生2人，退伍軍人1人）。

其中身心障礙學生有945人，申請特殊服務需求學生125人，考生申請特殊應考服務，仍須經考區試務主辦學校（高雄高中）邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育相關專業人員，以及其他相關人員組成審查小組審查後，通知考生審查結果，以獲得妥適的服務與照顧。

高雄考區設有21個考場學校，考場平面圖與試場分配表將於考試前一日(106年5月19日，星期五)公布於各考場，考生可於當日下午3時至5時至考場認識環境，但為維護試場環境品質，不得進入各試場。

106年國中教育會考英語科聽力題及數學科非選擇題，與去（105）年會考相同，均列入計分，第一天考社會、數學（含數學非選擇題）、國文與寫作測驗，第二天考自然、英語（含閱讀題、聽力題），並將於6月9日公布成績。

考試期間准考證如有遺失或損毀，請考生務必於考試當日攜帶本人身份證件與報名時同式2吋照片一張，向各考場試務中心申請補發，准考證請妥為保存，考試結束不再補發。

(中時)