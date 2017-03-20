加煉乳爭執 男朝冰店丟炸彈判15年

陳男到剉冰店買冰，因加煉乳問題與店家起口角，憤而回家拿土製炸彈返回店內丟擲，將天花板炸出大洞。高等法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處陳男15年徒刑，可上訴。

判決書指出，去年6月某日晚間，陳男到桃園市一家剉冰店買冰，因添加煉乳問題，與店家起了爭執。

陳男氣不過，返回家中拿先前做好的土製炸彈半成品，裝上引信後，回到冰店並朝店內丟炸彈，導致店家天花板被炸出一個大洞、日光燈瞬間破裂，擺在門邊的花盆因此被炸毀，所幸未釀成重大人員傷亡。

店家報警處理，警方循線逮捕男子；檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例規定，提起公訴。

一審桃園地方法院認為，陳男意圖供自己犯罪之用，未經許可製造爆裂物，判處有期徒刑15年，併科罰金新台幣8萬元。

陳男不服提起上訴，也向法官供稱，會製造爆裂物是為了帶女兒去看煙火，並非意圖供自己犯罪用才製造，只是要警告店家而已，並沒有要傷人的意思。

高等法院法官認為，雖然陳男提出精神鑑定報告，證明其有精神疾病，但陳在案發時下行為，包括犯後還開車返回現場查看等，有辨識能力，因此維持一審見解，駁回陳男上訴。1060320

(中央社)