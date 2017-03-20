一句「臭俗仔」男子 對同學家開槍示威

涉槍砲彈藥管制條例的3名嫌犯。（呂妍庭翻攝）

3名嫌犯在半路被警方攔截逮捕。（呂妍庭翻攝）

警方在嫌犯車上找到4支開山刀、1支長型水果刀等物品。（呂妍庭翻攝）

4名國中同學因債務、車禍等糾紛相互結下樑子，結果因同學母親一句「臭俗仔」，蔡姓男子憤而持槍在莊姓同學住家外對空鳴槍示威。事後得知對方報案，遭警方鎖定，在開車前往分局說明途中，被警方半途攔截，當場逮捕。

嘉義縣東石鄉昨19日清晨驚傳槍響，廖姓被害人住家門口遭人對空鳴槍2槍。警方根據監視器畫面，鎖定一輛黑色賓士車涉嫌重大，說巧不巧，下午朴子分局偵查隊長林俊雄與同仁外出辦案時，半途和遭鎖定的賓士車擦肩而過，立即要求同仁迴轉尾隨，開不到幾百公尺，就在分局附近將賓士車攔下，將車上23歲蔡姓、23歲張姓、22歲劉姓和21歲王女共4人帶回訊問。不過，警方只在車上找到4支開山刀、1支長型水果刀等物品，並沒有找到作案槍枝。

警深入調查發現，車上3名男子和被害人兒子莊姓兒子都是國中同學。蔡姓男子表示，他曾向莊姓男子借18萬元，結果莊姓男子反倒向他母親要債24萬元，他和莊多次爭吵，結下樑子，恰巧張嫌和莊男因一起車禍也有過節，兩人便找劉男一起去莊家理論，結果莊男不在，反被莊男的媽媽罵臭俗仔。

蔡男氣不過，昨清晨4點多又和張、劉一起到被害人家，對空鳴槍後，一行人跑到劉嫌家休息，而警方事後也根據蔡男供詞，在劉家雜物間找到兩把改造手槍。蔡男聲稱，這兩把槍是父親已過世友人交給父親保管，一直放在住家附近的工寮，父親過世後，他一度想丟棄，因被莊母奚落，才想到拿出來，開2槍炫耀，警方訊後將三人依槍砲彈藥管制條例移送。

(中時)