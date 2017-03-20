勞動部產業人才投資方案特色課程熱烈招生中

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講師帶領學員實作安裝儲置式太陽能熱水器。（吳江泉翻攝）

講師帶領學員實作安裝太陽能熱水器。（吳江泉翻攝）

勞動部高屏澎東分署結合轄區訓練單位今(106)年上半年產業人才投資方案推出與亞洲矽谷、智慧機械、物聯網商務及綠能科技等相關產業特色課程，以培育轄區產業發展所需人才，目前開放熱烈招生中，歡迎在職勞工踴躍參訓。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，高屏地區具備豐富的綠能產業資源，高雄路竹為高聚光太陽光發電高科驗證與發展中心，高雄永安有晶矽型太陽能發電系統廠，而屏東加工出口區為國內太陽能主要產業聚落，南部沿海為洋流發電試驗場域，麟洛、潮州則為國內沼氣發電推動重點區域，為提供在地綠能產業人力資源，高屏澎東分署結合轄區訓練單位規劃「新綠能科技產業班」、「太陽能電場勘業務員課程班」、「太陽能暨熱泵熱水器實作班」等提供綠能科技與太陽能整合應用技術課程。

程泰運指出，隨物聯網大數據時代來臨，資訊科技與製造產業發展重心從軟硬體製造擴展至應用面規劃，產業透過跨界整合、資訊升級、智慧製造提升競爭力，配合行政院推動「亞洲•矽谷」、「智慧機械」產業政策，勞動力發展署高屏澎東分署特別結合轄區訓練單位規劃「雲端資料大數據整合手機App程式應用開發班」、「Arduino機器人實務運用班」與「物聯網智慧機械實作班」等在職訓練課程，以作為驅動台灣下世代產業成長的核心，培養相關產業人才。

勞動部產業人才投資方案提供在職勞工「3年7萬學習不斷」的課程訓練費用補助，目前線上有超過500個課程開放報名，程泰運分署長表示，今(106)年高屏澎東分署產業人才投資方案，配合政府政策性產業發展開辦各類相關課程，鼓勵民眾踴躍參訓延伸專長，更多產業人才投資方案課程可上台灣就業通網站(www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或電洽專案辦公室07-9587100轉7729~7742。

(中時)