豐原安康段社會住宅上樑 月租金4千元起
照顧青年、勞工族群，台中市政府於豐原區安康段，斥資億3千餘萬元，興建200戶社會住宅，即將在明年6月開放入住，今上午舉行上樑典禮，都發局簡報進度時指出，本工程超前8.22%，將提前於今年底完工，並於11月開放民眾申請，格局分為1至3房，月租金4千餘元起。市長林佳龍聽完簡報後有感而發說「我也好想搬進來住！」
豐原安康段社會住宅上午舉行上樑典禮，台中市長林佳龍、內政部次長花敬群前往主持祭祀祈福儀式，市議員陳清龍、翁美春、謝志忠、立委江啟臣服務處代表以及當地里長等人也到場，見證大型吊車將鋼樑升至13樓。
花敬群致詞說，他5、6年前和林佳龍在台灣智庫共事時，就投入社會住宅研究，樂見台中市首例社會住宅，他說，社會住宅不是「鄰避設施」， 內政部將啟動包租代管，動用住宅基金，支援租金、修繕、仲介費用，活化民間的空屋、餘屋 ，可望在4年內增加4千戶社會住宅。
「聽完都發局簡報，我也好想搬進來住。」林佳龍表示，社會住宅是有溫度的住宅，市府結合托育、托老一條龍、老少共學、共餐、青年創業、文化教育等社區功能，打造成為共好住宅。
林佳龍說，總統蔡英文的政見全國8年20萬戶、台中市8年1萬戶社會住宅，豐原安康段「地段好、建物好、生活機能」，每坪建築成本8至10萬元，是全國第一個動工、也即將最早完工的社會住宅，將實現青年及勞工的居住正義。
都發局長王俊傑表示，豐原安康段社會住宅第一期斥資4億3千餘萬元興建，為地下2層地上13層的電梯住宅，規劃1房、2房、3房計200戶；月租金低於市場行情7折以下，將是六都最低折數，約落在4千多元至1萬出頭之間，
(中時)
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