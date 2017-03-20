賣咖啡熱昏頭？7人找工作、投資被騙錢

嘉義市警方計誘陳嫌出面，在公園逮捕他法辦。（廖素慧翻攝）

開店賣咖啡的夢正潮，讓有心人有機可乘，陳姓男子捏造假公司行號招募員工、集資，至少7名8年級生誤信這場咖啡夢會成真，一毛錢沒拿到，反被騙2200元至5萬元不等，嘉義市警方計誘逮捕陳男，依詐欺罪法辦。

警方調查，33歲陳嫌有竊盜、妨害自由等前科，他編造自己是「義豪股份有限公司」的主管，以徵才、介紹工作、投資咖啡豆有高利潤等藉口，詐騙至少7名急於想賺錢的年輕人不疑有他，有6人各交付2200元以製作公司制服，另有張姓大學生交付5萬元投資。

陳男收了錢後，以公司突然有狀況，未能上工等理由虛委以蛇，7人察覺不對勁，陸續報警。警二分局興安派出所日前計誘揪出陳男，陳男供稱，還2200元給受騙的1名羅姓男子，其餘6萬多元全部花光光了。

(中時)