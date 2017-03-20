市售LED燈泡合格率僅7成 4款有觸電風險
市面上販售的LED燈泡，恐有觸電疑慮！消基會與標檢局合作，於針對市售「LED燈泡」，隨機購買21件樣品進行檢測，只有6件商品全數通過檢驗，合格率7成，其中有4件經測試發現，會發生絕緣性不足的情形，恐有觸電危險。
消基會與標檢局去年3月間，於全台各大量販店、大賣場及五金商行等通路，主動進行防止意外觸及帶電部之保護、絕緣電阻及耐電壓、光生物安全、電磁干擾、燈泡功率(W)、發光效率(lm/W)、演色性指數等7項品質項目檢測。
檢測結果發現，品質項目計有5件不符合國家標準規定，其中有4件，在絕緣電阻及耐電壓項目中不符規定，樣品測試時，發生絕緣崩潰、絕緣性不足，可能造成觸電危險，但消基會董事長游開雄表示，這是像是有雷擊的這種極端情形才有可能，原則上家用110伏特來看，還沒有高度或立即的危險。
此外，重要零組件比對有10件不符合原技術文件資料、其中涉及基本設計變更者為5件，標檢局指出，這5件將依《商品檢驗法》通知業者下架，其中3件更將處20~200萬元罰鍰，另外2件則是因品質項目不合規定，處25~250萬元罰鍰。
(中時)
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