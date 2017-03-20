迎觀光季 馬公中華市區路段21日整修

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澎湖流量最頻繁的馬公中華至市中心中正路段，公路總局第三區養護工程處21日起進行路面整修工程，趕在觀光季來臨，提供民眾及觀光客一個安全、舒適之行車環境。

公路總局澎湖工務段工程司何立表示，澎湖本島境內的201至205號縣道，全長近80公里，由縣政府委託公路總局第三區養護工程處來修建、養護、管理、緊急搶修與綠美化等工作。

何立指出，203線馬公市區中正、治平及中華等沿線路段，全長約2.5公里，經各管線單位挖掘埋設管線，路面已不復平整且路面有老化情形，21日起至28日辦理瀝青混凝土路面刨除加封工程，工程費約在新台幣1200萬元，以改善行車安全，提供澎湖及觀光客安全、舒適之行車環境。

澎湖工務段表示，21日至28日期間進場施工，用路人經過施工路段時，要遵循指揮人員降低車速及相關交通維持措施行駛，以維安全。

另外，澎湖工務段21日在201線馬公青灣段封路辦理災害防救演練，上午10時30分實施交通管制及調撥車道措施，希望用路人配合警方指揮行駛，演練結束後，立即開放通行。1060320

(中央社)