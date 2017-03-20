陸韓緊張有利台？經濟部：只能做不能說
中國大陸因美國在南韓部署薩德系統，對南韓祭出貿易制裁。對此，經濟部次長楊偉甫今天表示，這對台灣產業是一次機會，但很多事「只能做不能說」。
他表示，中國大陸對南韓經濟制裁對台灣是否有任何好處還在評估中。
立法院內政委員會20日邀請行政院大陸委員會主任委員張小月、楊偉甫、國家發展委員會副主委高仙桂等人就「兩岸經貿未來發展」專題報告，並備質詢。楊偉甫在答詢立委時作上述表示。
親民黨籍立法委員陳怡潔質詢時問到，美國在南韓部署薩德系統，中國大陸對南韓採取貿易制裁，經濟部如何評估？陸方制裁的產業面是否擴張？對大陸台商強勢產業是否有利？政府又將如何利用陸韓衝突扭轉台灣產業在陸發展狀況？
對此，楊偉甫表示，目前中國大陸對與政治、軍事不同立場的國家採取制裁，對台灣是否有任何好處還在評估中，不希望因為政治因素影響經貿發展，但政府會持續評估對台正面影響會多久。
他並表示，這次陸韓緊張是一次機會，但很多事「只能做不能說」，政府已了解狀況。
中國大陸因美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）而對南韓企業採取貿易報復措施。
外媒報導，南韓產業通商資源部長官周亨煥（Joo Hyung-hwan）今天在南韓國會質詢時證實，南韓已向世界貿易組織（WTO）提出申訴。1060320
(中央社)
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