攔查惹議 做工的人：警眼光離不開我們

客委會主委李永得遭警攔查引議論，工地監工林立青在著作「做工的人」提到，幾乎所有工人都有類似經驗，只要穿雨鞋、騎機車，臉色或黑或紅，衣服看來像做工的，警察就會攔查。

行政院客家委員會主任委員李永得日前從家中步行去便利商店買東西時，被5、6名警察攔下臨檢。李永得質疑台北市什麼時候變成「警察國家」？直呼「這太離譜！」

李永得的遭遇，各界討論警方臨檢適宜性、有沒有違反人權？有網友分享，「只是因為長的比較黑，就被誤會是逃逸外勞」，也被要求查驗身分證；也有人幫警察講話，「查逃逸外勞明明不是警察業務，卻害警察被罵」。

「做工的人」中也有類似場景，林立青表示，只要穿雨鞋、騎機車，且臉色或黑或紅，衣服看起來像做工的，警察就會特別問有沒有喝酒？

林立青寫道，「警察的眼光離不開我們：取暖的藥酒就是明擺的酒駕；用來幻想人生未來的數字組合報紙，每一張都是可能的聚賭證據；工地所拆下來的剝皮電線和分類的金屬，時常是竊匪的目標；那每一句提神和語氣無法切割的髒話，都可能是家暴的潛在因子。我們沒有理由不被他們關注。」

工人也是警方找尋逃逸外勞的目標，「做工的人」中提及，前2年，有陣子流行的是用台語問話，「哩做兜位ㄟ？（你做哪裡的？）」只要是坐在工地圍籬旁的工人，幾乎都有被警察問話經驗。

工人畏懼、厭惡公權力，也寧可遠離公權力，但林立青也寫道「其實警察頗為無辜」，以環保署排氣檢驗為例，警察只是被拉來幫忙；警察做為執法和廉價保全的結果，就是一旦發生衝突，所有公部門擺爛離開後，徒留警察在現場面對憤怒民眾和接連而來的不滿。1060320

(中央社)