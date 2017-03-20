環署：台積電過去環評通過速度快

媒體報導台積電因環評作業流程無法配合需求，將到美國設立晶圓廠列入選項。環保署副署長詹順貴今天說，台積電過去環評案件在審查時通過速度快；但應正視空汙總量管制問題。

媒體報導，台積電將到美國設立晶圓廠列入選項，政策轉向主因是南科高雄園區路竹基地，環境影響評估作業完成時間可能無法配合台積電需求，加上空氣品質及台灣電力後續穩定不佳，也是干擾設廠變數。

詹順貴表示，最近兩次台積電的環評案件包含南科園區擴建環差分析以及中部大肚園區擴建案，台積電提出的數據資料都相當完整，所以環評速度很快，「依照台積電最近的環評經驗，案件在署內的環評審查速度不慢，通過難度也不高」。

不過詹順貴提到，的確應該正視高屏地區空汙總量管制的問題，他認為還有足夠的時間讓政府一體的找出可以輔導既有產業減少污染量，「這是政府責無旁貸應該全力去輔助產業的地方」。

此外，詹順貴也提到，台灣過去競爭力比較低的企業會刻意認為環評是經濟發展的絆腳石，但對於擁有高度競爭力的企業來說，環評、環保的要求對他們來說絕對不會是問題。1060320

(中央社)