環署：台積電過去環評通過速度快
媒體報導台積電因環評作業流程無法配合需求，將到美國設立晶圓廠列入選項。環保署副署長詹順貴今天說，台積電過去環評案件在審查時通過速度快；但應正視空汙總量管制問題。
媒體報導，台積電將到美國設立晶圓廠列入選項，政策轉向主因是南科高雄園區路竹基地，環境影響評估作業完成時間可能無法配合台積電需求，加上空氣品質及台灣電力後續穩定不佳，也是干擾設廠變數。
詹順貴表示，最近兩次台積電的環評案件包含南科園區擴建環差分析以及中部大肚園區擴建案，台積電提出的數據資料都相當完整，所以環評速度很快，「依照台積電最近的環評經驗，案件在署內的環評審查速度不慢，通過難度也不高」。
不過詹順貴提到，的確應該正視高屏地區空汙總量管制的問題，他認為還有足夠的時間讓政府一體的找出可以輔導既有產業減少污染量，「這是政府責無旁貸應該全力去輔助產業的地方」。
此外，詹順貴也提到，台灣過去競爭力比較低的企業會刻意認為環評是經濟發展的絆腳石，但對於擁有高度競爭力的企業來說，環評、環保的要求對他們來說絕對不會是問題。1060320
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。