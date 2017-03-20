看楊冪演狐仙太入戲 陸民偷雞膜拜被捕
中國大陸吉林省汪清縣2名男子因收看熱播古裝劇「三生三世十里桃花」太過入戲，11日下午動手偷竊鄰居家9隻土雞，用來供奉劇中女主角狐仙，結果被當地警方逮捕。
「三生三世十里桃花」由趙又廷、楊冪主演，改編自同名小說，描寫「青丘帝姬白淺」與「九重天太子夜華」之間的三生三世情緣糾葛，農曆春節期間首播。其中，楊冪飾演的「白淺」是九尾白狐的化身，也就是民間信仰中的狐仙。
吉林新文化報報導，偷竊鄰家9隻土雞的是汪清縣農村的劉姓與王姓農民，兩人是表兄弟關係。2、3月農閒期間，兩人一同收看「三」劇，十分入迷。兩人在閒聊時想起，家裡的長輩就在家裡供奉過「保家仙」，其中就有「狐仙」。
報導指出，如今「保家仙」的牌位已被放進倉庫，未再供奉。兩人認為這「絕對是褻瀆神靈」，於是重新取出「保家仙」牌位重新供奉狐仙，並三拜九叩懺悔。
此時，劉男對王男說，雖然供奉的也許不是名震四海的「青丘九尾狐族」的「上神老祖宗」，但也是庇護一方的「上仙」，且牌位裡的神仙「都是食肉動物」，供奉饅頭肯定不夠，得弄點葷腥。
於是，兩人在11日下午趁鄰居不在家翻牆進入，將鄰居家雞舍中的9隻土雞全部偷走，回家宰殺烹調準備供奉狐仙，卻被循線上門的警方逮捕。
兩人不但被依竊盜罪嫌移送法辦，還將賠償人民幣1200元（新台幣5400元）的損失。1060320
(中央社)
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