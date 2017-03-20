遭警盤查 李永得：警方硬拗

客委會主委李永得昨天在臉書抱怨遭警盤查，引發網友批評耍官威，李永得今天於臉書貼文列出大法官釋字第535號重點批評警方硬拗，並澄清他是以民眾立場跟警方理性論法。

李永得昨天在臉書上表示，要前往超商購物時，被5、6名警察包圍，被要求查看證件，讓他疑惑「台北市甚麼時候變成警察國家」、「太離譜了」。不料貼文一出，引起大批網友前往留言，指稱李永得耍官威。

對此，李永得今天再度於臉書貼文並列出大法官釋字第535號重點要警方詳讀，批評警方硬拗。

李永得表示，昨天那位公民的挺身而出，說明了今天民眾的法治素養，比執法的警察還高，並澄清並沒有耍官威，只是以一個民眾的立場，跟警方理性論法。

臉書上也列出大法官釋字第535號重點：

1、臨檢之規定，並無授權警察得不顧時間、地點及對象任意臨檢或隨機盤查。

2、場所之臨檢勤務，應限於已發生危害或依客觀、合理判斷易生危害之處所。

3、對人實施之臨檢則須以有相當理由足認其行為已構成或即將發生危害者為限。

4、臨檢進行前應對在場者告以實施之事由，並出示證件。1060320

(中央社)