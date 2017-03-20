樂天集團內憂外患 家族多人上法庭受審
南韓樂天集團近期可謂厄運連連，不僅因薩德問題在中國大陸遭抵制，有關經營權糾紛的各種違法行為也陸續曝光，使得樂天家族多名成員今天將在法庭上公開受審。
南韓「亞洲經濟」以「樂天集團『內憂外患』四面楚歌-家族成員將接受首次公審」為標題，報導了樂天集團的困境。
這是自去年10月19日檢方對樂天集團提起訴訟後，時隔5個月進行的庭審。
報導引述南韓司法界人士透露，首爾中央地方法院已經完成有關公開審判的準備工作，今天下午2時將對樂天掌門人一家進行首次庭審。
報導指出，今天的庭審中，包括樂天集團創始人辛格浩、樂天集團會長辛東彬、樂天控股公司前副會長辛東柱、樂天集團創辦人長女辛英子等5名家族成員有可能一同站在法庭上。
不過高齡95歲的辛格浩是否出庭引起各方關注，同時在日本居住的辛格浩第3任妻子徐美敬（音）會不會因為此事首度亮相，也成為關注焦點之一。
據報導，法院曾於今年2月27日警告廣告明星出身的徐美敬，若缺席首次庭審將對她下達拘捕令。
報導指出，去年6月，南韓檢方懷疑辛氏家族涉嫌挪用公款、瀆職及逃稅等，並開始對樂天集團展開調查。
南韓檢方認為，辛東彬涉嫌利用職權讓其家族成員成為樂天在日本或韓國子公司的「掛名」董事，並向他們支付高額薪資。據檢方瞭解，辛東彬陸續向其胞兄辛東柱、其父辛格浩與徐美敬所生的女兒分別支付了總額400億韓元（約合新台幣10.78億元）和100億韓元的非法薪資。
檢方相關人員表示，辛氏家族涉嫌非法獲取的資金或許高達1700億韓元。1060320
(中央社)
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