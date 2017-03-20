NBA》菜鳥被惡整 傑倫布朗：我會報仇的！
球隊老大哥惡整菜鳥時有所聞，但小老弟嗆聲說會報仇，這就不是菜鳥敢做的事情，但塞爾提克傑倫布朗就是那麼有膽識，至於能不能做得到，到時候再說囉！
去年選秀會上以探花身分加盟綠衫軍的傑倫布朗，本季65場比賽17場先發，場均6.5分、2.9籃板，表現並不算出色。
傑倫布朗的愛車前陣子被塞滿了爆米花，他在個人社交網站貼上被惡整的照片，「好樣的，我知道有兩個人在整我，其中一人沒來球場。」
傑倫布朗指出沒來球場的那人就是老大哥艾塞亞湯瑪斯，事後花了200美元請人清理車上的爆米花，並且揚言「我會報仇的，哈哈哈！」
(中時電子報)
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