男子酒駕撞電線桿 波及等路婦人
旗山區今天凌晨發生一起酒駕車禍！一名23歲李姓男子駕駛自小客車從旗山往美濃方向行駛，疑似酒駕後失控，在延平二路與興中路口，撞上交通號誌燈及電線桿，波及一名停等紅燈的機車騎士，2人均受傷送醫治療，所幸無生命危險。
警方表示，經查訪附近民眾指出，凌晨5時50分聽見路邊傳來很大撞擊聲，才發現自小客車車尾撞上交通號誌燈，後因車輛失控打滑車門又撞上電線桿，造成車輛全毀，還波及停等紅綠燈的楊姓婦人。
警方指出，車禍現場路面留有剎車痕，研判駕駛車速過快，小客車還燃起小火，所幸很快撲滅，李男受有腦出血被送醫救治，沒有生命危險。
員警經對李男進行酒精濃度檢測，發現測酒精反應為0.27毫克，李男目前在醫院治療中，近日將對其做筆錄後，依違反公共危險罪函送移送橋頭地檢署偵辦。
(中時)
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