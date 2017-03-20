即刻救援！伊莉莎白冠軍陳銳斷弦一秒間 國家交響樂團首席吳庭毓提琴精彩補位

伊莉莎白國際小提琴大賽冠軍陳銳。(摘自臉書)

國家交響樂團(NSO)歐洲時間3月19日受邀參加比利時布魯塞爾克拉拉國際音樂節演出，全場滿座，卻也發生電影般的驚險情節，比利時伊莉莎白國際小提琴大賽冠軍，台灣旅美小提琴家陳銳在與樂團席奏普羅高菲夫《第二號小提琴協奏曲》時弦斷，就在不到一秒時間與NSO 首席吳庭毓迅速交換眼神，兩人手中的「武器」小提琴互換，持續精彩演奏直到樂曲結束，台下掌聲不斷，也展現了一個專業交響樂團才有的默契跟表現。

NSO展開2017年歐洲五國六城演出，第一站就到了樂風鼎盛之地布魯塞爾叩關，音樂總監呂紹嘉回應克拉拉音樂節的主題「家，甜蜜的家」，排出了台灣作曲中堅金希文的第三號交響曲《臺灣》，做為整個歐巡的開場演出，其他還包括與小提琴家陳銳演出普羅高菲夫《第二號小提琴協奏曲》，下半場則帶來德佛札克第九號交響曲《新世界》。

動作派陳銳技巧敏銳，台風令人驚艷，上台獨奏的第一顆音就緊緊抓住現場高水準的樂迷，未料用盡全部百分之百的體力與心念在演奏，小提琴頓時斷了一根弦，說時遲那時快，陳銳與NSO國家交響樂團多年坐鎮首席吳庭毓迅速交換眼神，兩人極為有默契地互換小提琴演奏，另一位小提琴首席李宜錦立刻將陳銳的琴傳到第二排的提琴團員當場換弦，所有過程無縫接軌，陳銳琴音掌握情緒，依舊緊扣心弦，也讓全場樂迷宛如看了一場驚險的寶物保衛戰。

陳銳演奏之後獲得熱烈掌聲，「這次的演出場地是我拿到伊莉莎白國際小提琴冠軍最後一輪的比賽場地，我站在這個熟悉的台上，誤以為我還在參加以賽，所以我完全用盡全力，就像我在參加比賽一樣，現在我知道我該放鬆了。」陳銳一連安可了易沙意跟帕格尼尼的小提琴奏鳴曲，就連半數以上的白頭資深觀眾都鼓掌不停，全場為之瘋狂。

小提琴家在舞台上演出時斷絃時有所聞，包括小提琴家夏漢、林昭亮等等都曾經在舞台上發生過，關鍵在於獨奏家發出的求救訊號，樂團首席是否眼觀四界，耳聽八方，立即作出正確的救援反應。這次NSO首席吳庭毓的沉穩、專業跟反射性反應；加上之後的環環處理，在在印證NSO已經是一支驚人的國際音樂專業部隊，代表台灣站上世界舞台。

除了陳銳與樂團的演出充滿驚奇之外，更不能忽略雙手展開就成大千世界的音樂總監呂紹嘉，他讓NSO的音樂有自己的性格，細膩處比一般西方樂團更細膩，他擅長製造樂句的戲劇起伏，讓樂迷跟著他滑進不管是金希文、普羅高菲夫或者是德佛札克的內心世界。

開場近半小時的金希文《第三號交響曲》氣勢磅礡，金希文以樂音傳遞台灣的歷史風華與異國統治的殖民歷史，並以台灣民謠〈雨夜花〉小旋律巧妙與大樂團作對話，樂團不協和大塊樂段不時打斷〈雨夜花〉淒美旋律，令人鼻酸；但樂曲最後映照傷痛讓人更堅強，象徵台灣的光明之途。下半場的德佛札克第九號交響曲《新世界》更讓樂迷享受其中，遙遙呼應音樂節透過音樂提醒世人對家的無邊想像。

NSO成功攻佔歐巡第一站布魯塞爾，緊接著樂團將啟程受邀前往波蘭華沙愛樂廳、奧地利林茲布魯克納音樂廳、柏林音樂廳以及法國里昂國家交響樂團音樂廳演出。

(中時)