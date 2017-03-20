春季法式甜點玩什麼？花漾果香超正點
春暖花開時，來上一杯咖啡、一塊甜點，正是人間小確幸。台中日月千禧酒店旅覓酒吧推出春季限定法式甜點，以花漾果香為主題，推出一系列的創意甜點，包括包括《粉紅浪漫》栗子蒙布朗、《戀愛滋味》馬卡龍水果塔、《向陽晨曦》盆栽蛋糕，以及《綠意盎然》牛奶慕斯等。在新推出的春季甜點中，主廚以豐富的創意，將春天的柔美、甜蜜、溫暖以及綠意帶入點心中，從外型到口味都充滿春的味道！
粉紅浪漫蒙布朗，拋開了傳統蒙布朗常見的山峰造型，把牡丹花的意象融入這款法式經典甜點中，以香緹鮮奶油打發塑型的粉紅色的牡丹花瓣弧度完美，蛋糕體基底部分使用沙布蕾餅乾為基底，配上卡士達醬、栗子泥與香草蛋糕，蛋糕中帶有濃郁的栗子香氣，甜而不膩。
馬卡龍水果塔使用了春季盛產的草莓，搭配香草蛋糕、酒漬蔓越莓和莓果紫羅蘭果凍夾餡，酸酸甜甜就像戀愛滋味，本款馬卡龍水果塔最特殊的地方在於選用法國頂級諾曼第頂級依思尼奶油，調製出的莓果紫羅蘭奶油餡，味道相當清爽，甜美果香久久不散。
盆栽蛋糕上的向日葵與小瓢蟲一看就充滿晨光能量！以OREO巧克力脆片做成盆栽土壤，非常逼真，用勺子往下挖取則是充滿熱帶風情。慕斯基底使用了澳洲奶油乳酪，中間填入香草蛋糕、熱帶水果餡與水蜜桃香檳凍，口感滑順。
綠意盎然這款法式甜點中間藏有非常東方的食材，吃起來令人驚喜。天山雪蓮與紫山藥化成清香的蛋糕夾餡，以香草牛奶慕絲包覆，搭配白巧克力康布拉餅乾基底，咬一口同時享受濃郁奶香與餅乾酥脆，滋味絕妙。
(中時)
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