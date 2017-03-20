無水石膏列食用引爭議 女檢黃孟珊遭段宜康控告獲不起訴

2015年間新北地檢署偵辦永昌化工涉嫌將「無水石膏」（無水硫酸鈣）冒充成食用石膏，賣給下游廠商、食品商製造豆花等，檢方偵辦後將永昌負責人周德永聲押獲准並起訴，但法院審理段宜康認為承辦女檢察官黃孟珊臉書貼文涉及誹謗並據此提告，新北地檢署今以罪證不足將女檢不起訴。

至於這起案件也因利偉與女檢察官互槓而受矚目，一審期間衛福部修法把無水硫酸鈣列為食品添加劑，地院也判決周德永無罪，但二審智慧財產法院援引最高院判例指出，「行政事實之變更，尚非處罰刑事法律變更」，依違反食品衛生管理法逆轉改判周德永6月徒刑，得易科罰金，永昌化工併科300萬元，本案可上訴。

新北地檢署檢察官黃孟珊2015年偵辦永昌化工無水石膏案時，在臉書PO文指非我國合法添加物的「無水石膏」經段姓立委努力，成為合法添加物，更指段於偵辦期間，透過備詢法務部機會，施壓基層檢察官。

段宜康則在臉書以先進國家（如歐盟、美國）許可無水石膏當成食品添加物反擊，且說業者也不知台灣無水石膏沒被列入許可，並指黃沒化工背景、也沒詢問主管機關，指責並無根據，並對黃孟珊提告。

但新北地檢署今日偵結全案，以女檢所言內容有據，將黃孟珊處分不起訴。

(中時)