YS將於3月25日歡慶成立4周年

YS將於3月25日歡慶成立4周年海報。（吳江泉翻攝）

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)將於3月25日(日)歡慶成立4周年，今年YS以「職場NPC你的職涯GPS+」為年度服務主軸，要成為青年學子最貼身的NPC(Non-player character)，在有如打怪戰鬥遊戲的職場環境中，提供青年「升級」契機，打造職涯新藍圖。

玩線上遊戲的朋友都知道所謂NPC(Non-player character)是指非玩家角色，由玩家所操控的人物常常要藉由和NPC對話來執行任務或取得物品。而勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)就如同即將邁入職場的青年學子最貼身的NPC，透過YS多面向服務內容，協助青年在職涯路徑上迎接挑戰，順利升級、邁向成功。

今年，YS以「職場NPC你的職涯GPS+」為年度服務主軸，將職場比喻成一場持續打怪戰鬥的遊戲，而打再小的怪，都能獲得一點經驗值。YS主任曾進勤說，職場就是需要備好裝備，儲存經驗值，透過資深玩家或遊戲引導師指導，才能更順利打造必勝人生，而YS就是青年的資深引導師，YS多面向的服務就如同不同角色NPC給予青年協助引導，歡迎青年走進YS，搜尋你職涯人生最佳的GPS。

YS將於3月25日(日)歡慶成立4周年活動，活動當天除進行「職涯問路店(問吧！)啟用營運點燈儀式外，近期也將透過「問吧！」在轄區內各大專校院進行拓點服務，同時也邀請4年來合作的學校、社群、非營利機構、民間企業等夥伴相聚，簽署「友你真好」盟約，一起成為青年投入職場最佳夥伴、最佳NPC、最佳GPS。

YS邀請青年3月25日一起來YS(高雄市前金區五福三路21號8樓)參加YS生日派對，當日活動可參閱勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心官網: http://ys.nat.gov.tw或電洽07-2313232查詢相關訊息

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