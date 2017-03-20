徐懷鈺不爽被酸ㄈㄈ尺解約？唱片公司狠賠千萬

徐懷鈺爆出跟經紀公司鬧翻解約，網路劇等宣傳、企劃費用無法回收，慘賠千萬。(中時資料照片)

18年前以〈妙妙妙、〈我是女生〉等夯取走紅歌壇的徐懷鈺，當年有「平民天后」美稱，當年聲勢難有人出其右，然爆紅之後卻突然沉寂，睽違9年，直到去年才加盟新公司「發現音樂」，積極復出歌壇，然昔日「難搞」傳聞又浮出檯面，不過短短8個月，竟傳出解約消息，讓唱片公司慘賠千萬。

據《自由時報》報導，徐懷鈺2016年7月加盟發現音樂後，發行了數位單曲〈Oh My！〉，還找來法國型男法比歐助陣，精心為單曲拍攝4集迷你網路劇《鈺見愛情》，沒想到才剛推出網路節目，就疑因被網友酸ㄈㄈ尺，讓她心情大受打擊，在臉書寫下：「學會尊重自己，也尊重他人！ㄈㄈ尺這個不當用詞，不僅僅傷害我個人，也間接傷害了很多的女性朋友們」，之後發現音樂便以「顧及藝人感受」為由，宣布停播網路節目。

據《聯合新聞網》報導，徐懷鈺重新出發大作〈Oh My！〉，發現音樂為此砸重金安排一系列宣傳活動，網路劇更是一大重點，沒想到原定播4集卻只播一集就停掉，導致製作費、企畫費與宣傳費等無法回收，損失高達千萬，不久後便傳出跟公司關係破裂，而這已經是她第3次跟合作公司鬧翻。

然徐懷鈺所屬之福隆經紀公司否認消息，據《ETtoday》報導，福隆方面表示她正在大陸參加商演，持續有活動，更有忠實粉絲發起集資活動，有意向滾石唱片談版權，替徐懷鈺發行精選輯。

(中時電子報)