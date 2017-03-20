桃園市民卡升級「行動版」 全台首創跨電信業空中下載

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桃園市政府自今 (20)日發行全台首創支援跨電信業且可直接空中下載的「桃園市行動市民卡」，首波目標1.5萬張。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市民卡發行76萬張冠全台，尤其採用安全性更高的第二代晶片，如今除提升為「行動版」，也擴大申辦對象到桃園市內更大專院校學生。

桃園市政府副秘書長兼研考會代理主任委員邱俊銘指出，市府2015年2月就率先試辦「行動市民卡」廣受好評，發行1,000張在預約申辦當日就額滿，市府持續精進再發行全台首創跨電信業者的市民卡。

桃園市行動市民卡除與一卡通票證、中華電信、台灣大哥大，預計6月悠遊卡、遠傳電信、亞太電信也全數加入陣容，藉由這些電信業者的授信平台 (TSM)，凡具有這些電信公司NFC 4G門號的桃園市民或桃園市大專院校學生，都能透過電信業者的錢包APP在空中下載 (Over the Air，OTA)行動市民卡，不需臨櫃申請就能申辦。

邱俊銘說，在這張整合型的智慧卡放進NFC智慧型手機使用，行動市民卡功能與實體市民卡相同，除包含乘車證、借書證、學生證、識別證、運動卡、健康卡，更與21個社區門禁卡整合，還可當電子錢包小額消費、租借ubike、繳停車費、電子發票載具等，民眾出門真正免帶卡，用NFC智慧型手機輕鬆感應，一舉「嗶」出數位新生活。

(工商)