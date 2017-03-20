桃園市民卡升級「行動版」 全台首創跨電信業空中下載
桃園市政府自今 (20)日發行全台首創支援跨電信業且可直接空中下載的「桃園市行動市民卡」，首波目標1.5萬張。
桃園市長鄭文燦表示，桃園市民卡發行76萬張冠全台，尤其採用安全性更高的第二代晶片，如今除提升為「行動版」，也擴大申辦對象到桃園市內更大專院校學生。
桃園市政府副秘書長兼研考會代理主任委員邱俊銘指出，市府2015年2月就率先試辦「行動市民卡」廣受好評，發行1,000張在預約申辦當日就額滿，市府持續精進再發行全台首創跨電信業者的市民卡。
桃園市行動市民卡除與一卡通票證、中華電信、台灣大哥大，預計6月悠遊卡、遠傳電信、亞太電信也全數加入陣容，藉由這些電信業者的授信平台 (TSM)，凡具有這些電信公司NFC 4G門號的桃園市民或桃園市大專院校學生，都能透過電信業者的錢包APP在空中下載 (Over the Air，OTA)行動市民卡，不需臨櫃申請就能申辦。
邱俊銘說，在這張整合型的智慧卡放進NFC智慧型手機使用，行動市民卡功能與實體市民卡相同，除包含乘車證、借書證、學生證、識別證、運動卡、健康卡，更與21個社區門禁卡整合，還可當電子錢包小額消費、租借ubike、繳停車費、電子發票載具等，民眾出門真正免帶卡，用NFC智慧型手機輕鬆感應，一舉「嗶」出數位新生活。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。