新加坡籍4男性侵台女大生 主嫌矮胖上銬候審

涉嫌性侵害女大生的新加坡4名男子，遭檢方依乘機性罪起訴，主嫌劉偉城與被害女子聯絡以介紹朋友為由，將2女灌醉性侵。（李文正攝）

4名新加坡男子來台觀光，離境前一天找來2名女大學生同歡，酒酣耳熱竟3人輪姦1人，被害台女孩以英文告訴其中1人「我讓你們性侵，但別傷害我朋友」，檢方以乘機性交罪起訴4男，今天早上士林地檢署提訊，法官預計下午召開移審庭。

20多歲男子劉偉城曾是台灣地區大學的交換學生，去年12月10日在夜店認識台灣女大生A，雙方互留聯絡方式，隔天以「介紹新朋友」為由，約A到租屋處聊天。A女本來不願意出來，劉還主動說多找一些女同學，A於是找了朋友B一起同樂，11日凌晨，6人玩骰子，約定輸了要喝啤酒，經過3小時，2女都爛醉如泥。

劉與另外2人王琨駿、陳俊穎輪流性侵A女，林煒軒則將B女帶到2樓房間內性侵，直到凌晨4點，B女發現朋友一絲不掛躺在床上，雙方發生口角，A女到醫院驗傷並且提出告訴。

檢方認為，4人狂歡後天亮就要返回新加坡，涉犯重罪、在本國沒有固定住所，有逃亡之虞，向法院聲押獲准，另外林嫌則1萬5000元交保。羈押期間，新加坡駐台機構不時有打電話、行文訊問3人在看守所情形，並代為與家人聯絡。

今天早上10點多，3人乘士林地檢署囚車，下車時3人低頭與其他被告銬在一起，不發一語進入候審室，法官預計下午開庭，決定是否延押。

(中時)