桃園首創 跨電信空中下載行動市民卡

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桃園市政府今天起發行全國首創支援跨電信業，可直接空中下載的桃園市行動市民卡1萬5000張，同時還有針對桃市大專學生卡。

桃園市府指出，歡迎還沒有申辦市民卡的市民朋友趕快申辦，除了一般卡外，這次也增加桃園市大專院校學生卡供申辦，只要3月27日前完成桃園市行動市民卡申辦者，還有機會抽英國搖滾天團酷玩樂團4月11日演唱會門票4張；7月底前完成申辦者，每月(5-8月)再抽出500名桃園捷運一日套票（共2000名）。

桃園市政府副秘書長兼研考會代主委邱俊銘表示，市府前於104年率先試辦發行1000張行動市民卡，預約申辦當日即額滿，廣受好評，市府持續精進，於今年發行全國首創與一卡通票證公司和悠遊卡公司（預計6月發行）及中華電信、台灣大哥大、遠傳電信(預計6月發行)、亞太電信(預計6月發行)等電信業合作。

桃園市府說，藉「跨電信業者」之TSM平台，凡具有前述電信NFC 4G門號的桃園市市民或桃園市大專院校學生，都可透過所屬電信業者的錢包APP空中下載(Overthe Air，OTA)行動市民卡，不需臨櫃申請就能申辦，將市民卡這張整合型的智慧卡放進NFC智慧型手機使用，行動市民卡功能與實體市民卡相同。

桃園市府指出，包含乘車證、借書證、學生證、識別證、運動卡、健康卡，更與21個社區門禁卡整合，還可當電子錢包小額消費、租借ubike、繳停車費、電子發票載具等，民眾出門真正免帶卡，用NFC智慧型手機輕鬆感應，「嗶」出數位新生活。1060320

(中央社)