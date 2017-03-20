議員劉耀仁：保大皮在癢 本人擅長止癢
客委會主委李永得不滿遭保安警察大隊盤查，指台灣是「警察國家」。民進黨籍台北市議員劉耀仁今天在臉書說，「皮在癢」，下個月開議，叫保大來做專案報告，「本人擅長止癢」。
李永得昨天在台北轉運站超商購物時，遭保大員警盤查，事後不滿的在臉書上發文，指現在是「警察國家」，引起論戰；而警方則回應「依法行政」，執勤同仁也認為自己「很無辜」。
劉耀仁上午在臉書上發文，指「皮在癢、下個月開議、我就來抽警政衛生委員會、叫保大來作有無違反535號釋憲專案報告、本人擅長止癢」。
劉耀仁受訪時認為，他自認為對警察是最友善，也替警方爭取最多福利的一名議員。但他長期以來對保大濫權問題都很關注，例如前國台辦主任陳雲林下榻晶華酒店，一直到太陽花學運，保大的執勤方式都備受爭議。
「我是藉機教育，不是藉機修理」，劉耀仁指出，保大與一般轄區員警不同的地方在於，保大與基層較沒有連結，與人民的感情較疏離、沒有歸屬感，在長官升官壓力下，他們必須巡守整個台北市，就會想要求表現。
他強調， 4月份台北市議會開議後，他會抽警政衛生委員會，好好請保大就這次的事件，以及歷年來的爭議做專案報告，找出更好的執勤方式。1060320
(中央社)
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