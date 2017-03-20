巨鱷再現 澳釣客遭攻擊喪生

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澳洲1名釣客的無人小船及魚槍在北部遭人發現後，警方今天將屍體拉上岸，表示他可能是遭1隻大型鱷魚攻擊後身亡。昨天也有1名青少年險遭鱷魚奪命。

法新社報導，這名35歲男子獨自在昆士蘭省凱恩斯（Cairns）以南的因尼斯費（Innisfail）岸邊釣魚，有人發現他的船隻，及浮在水面上、刺穿了1條魚的魚槍後，昨天傍晚向警方通報失蹤。

警方在空中及水面下搜索後，今天上午尋獲這名釣客屍體。

昆士蘭省警方表示：「初步調查暗示，該名男子可能是遭1隻鱷魚奪命。」警方並說，他們認為這是隻長達4公尺的巨獸。

因尼斯費附近流域昨天也有1名青少年差點命喪鱷魚口中，他深夜游泳時碰上鱷魚後，拚命捶擊鱷魚頭部，才幸運逃過一劫。（譯者：中央社周莉芳）1060320

(中央社)