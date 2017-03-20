老人加值健檢 屏東即日起實施

屏東邁入高齡社會，屏東人癌症死亡第1名是肝癌，有別於全國的肺癌，屏東縣政府針對地域性，加強老人免費健檢，除了健保項目外，即日起再加值肝癌及心腦血管病健檢。

屏東老人人口佔15%，且快速增加中，屏東縣府即日起推動老人加值健檢服務，屏東縣衛生局長薛瑞元表示，針對屏東高死亡率與全國不同的地域性，除了健保的成人免費健檢項目外，屏東縣自籌經費再免費加值有關心血管及腦血管疾病的十二導程心電圖健檢，及篩檢肝癌的上腹部超音波及α-超音波蛋白檢查。

薛瑞元表示，共計全縣有2204位老人可受惠，30家院所有合約，這項加值健檢對象為屏東縣65歲以上老人或55歲以上原住民且為中、低收入戶。

除此外，屏東縣也加緊腳步推動衛生所的高齡友善健康照護機構認證，預計3年內完成全縣33個鄉鎮市衛生所認證，第1家獲認證的枋寮鄉衛生所，今天由縣長潘孟安頒「高齡友善健康照護機構」牌匾。

衛生局表示，屏東縣高齡友善健康照護機構，從民國100年自醫院開始進而擴展至長照機構，目前已有17家機構獲得認證。

各衛生所打造的高齡友善健康照護環境包括從年紀長的長者優先看病、牆壁及椅子設扶手、廁所座式馬桶及扶手與求救鈴、輪椅可進出廁所、看診台高度降低、眼鏡及助聽器提供、藥袋用圖案代替文字，例如早上吃用公雞，中午吃用太陽，晚上吃用月亮等圖案。1060320

(中央社)