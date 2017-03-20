共享單車多到浮濫 北京西城區動手控制
中國大陸共享單車快速興起，卻衍生行車及停車亂象。北京市西城區政府日前除約談共享單車業者，要求控制區內單車數量外，更劃定天安門前的長安街等10條道路，禁停共享單車。
西城區政府官網今天公布，西城區交通委日前約談提供共享單車的二大業者摩拜、ofo，要求控制西城區內的共享單車數量。
根據這項公布，西城區政府將包括靈境胡同、西安門大街、西黃城根南街、南長街、北長街、府右街、大會堂西側路、長安街在內的10條道路，劃為禁止停放共享單車區域。
公布指出，摩拜及ofo隨後與西城區城管、交通、公安、街道等單位進行5次溝通，之後便提交承諾書，除主動接受官方監管，及時溝通運營情況，做好禁停區域巡查與收車作業。
此外，兩家業者也承諾透過微信、app軟體等途徑，宣導上述禁停區域，對違規停車用戶實施扣除信用分數等處罰措施。
據統計，西城區全區已劃定包括共享單車在內的非機動車停車區域463處，並宣傳了非機動車管理辦法，近期並清理廢棄、老舊自行車992輛。1060320
(中央社)
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