高市原民會那瑪夏區長照徵才
2.0長期照顧服務法於104年6月3日公布後，將於106年6月3日實施，為因應長照服務人力的需要及因應服務對象失能人口增加，高市府原民會配合市府社會局前往原住民地區那瑪夏區舉辦「長期人力徵才活動」，以提升長照人力的發展及就業人口，推動以社區為基礎的整合型服務中心，辦理日間照顧。
社會局長姚雨靜、原民會主委谷縱．喀勒芳安、那瑪夏區長林民傑、市議員柯路加多位那瑪夏在地人士等，到徵才現場關心鼓勵。
高市原民會主委谷縱．喀勒芳安表示，高市原鄉55歲以上老人有1400多人，失能有近300人，目前14個部落只有7處設有文化健康站，專業長照人力缺一半以上，很需要部落族人間在地照護，使長輩獲得更好的照顧。
谷縱表示，市府針對偏鄉服務資源短缺、人力資源不足，特別選在那瑪夏大光教會舉辦徵才活動，鼓勵當地原住民投入推動偏鄉照顧服務的行列，可就近就業，並充實原住民區長期照顧服務能量，提供5家廠商39個職缺，有老人養護中心、護理之家、居家服務單位、日間照顧中心等廠商，徵才對象以照顧服務員、護理人員為主，薪水從24K至48K，吸引許多對居家服務、老人照顧有興趣的民眾踴躍參加。
(中時)
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