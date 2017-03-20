斷根溯源掃毒專案 赫見1藥頭5藥腳來自原鄉

苗栗縣警局會同友軍搜索、查緝毒品，14人到案有6人來自原鄉。（陳慶居攝）

苗栗縣警局會同友軍搜索、查緝毒品，查扣安非他命和海洛因等毒品。（陳慶居攝）

苗栗縣警局刑警大隊會同大湖警分局及海巡署中部地區巡防局等單位，執行「斷根溯源及防制毒品入侵校園及偏鄉」緝毒專案，20日宣布查獲謝姓、林姓、黃姓3名藥頭販毒集團，緝獲藥腳11人，查扣海洛因2.75公克、安非他命78.22公克。

值得重視的是，專案行動中查獲的14名涉案男女中，謝姓藥頭和另5名藥腳，有6人是原住民，顯示毒品已戕害偏鄉。

19、20兩日的緝毒專案，警局刑警大隊配合大湖分局及海巡署苗栗查緝隊，兵分多路搜索9個處所，包括苗栗市、大湖鄉及泰安鄉3處藥頭租屋處，分別查獲謝姓、林姓、黃姓（女）藥頭，3集團販毒地點涵蓋苗栗市、大湖鄉、泰安鄉，且藥頭之間彼此相互聯繫，毒品也互通有無，危害甚大。

警方漏夜偵訊後，今天依危害毒品防制條例等罪嫌將14男女移送檢方偵辦。

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(中時)