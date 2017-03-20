斷根溯源掃毒專案 赫見1藥頭5藥腳來自原鄉
苗栗縣警局刑警大隊會同大湖警分局及海巡署中部地區巡防局等單位，執行「斷根溯源及防制毒品入侵校園及偏鄉」緝毒專案，20日宣布查獲謝姓、林姓、黃姓3名藥頭販毒集團，緝獲藥腳11人，查扣海洛因2.75公克、安非他命78.22公克。
值得重視的是，專案行動中查獲的14名涉案男女中，謝姓藥頭和另5名藥腳，有6人是原住民，顯示毒品已戕害偏鄉。
19、20兩日的緝毒專案，警局刑警大隊配合大湖分局及海巡署苗栗查緝隊，兵分多路搜索9個處所，包括苗栗市、大湖鄉及泰安鄉3處藥頭租屋處，分別查獲謝姓、林姓、黃姓（女）藥頭，3集團販毒地點涵蓋苗栗市、大湖鄉、泰安鄉，且藥頭之間彼此相互聯繫，毒品也互通有無，危害甚大。
警方漏夜偵訊後，今天依危害毒品防制條例等罪嫌將14男女移送檢方偵辦。
★中時電子報關心您：吸毒有害健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。