掛號就要1萬2千 醫療團體批：名醫只想著賺錢

由前台大醫院院長李源德為首，號招12名「名牌醫生」，即將成立台灣第一家完全自費的超級五星級診所！共12名資深教授、30多名中生代醫師，籌設醫者診所，不看健保，想掛資深教授診，至少1萬2000元起跳，一個診次只看3至6人。督保盟痛批，台大是百年醫學院，院長應告訴醫學生，應讓所有人都看得起醫生，如今帶頭開五星級醫院，等於告訴醫學生「從醫志在高昂的獲利！」

該診所傳出的教授級醫師名單，以李源德為首，除了余家利、陳耀昌、張天鈞、蔡克嵩、張楊全等人之外，還包括台北榮總前教授彭瑞鵬、林口長庚教授陳邦基、三軍總醫院教授陳宏一、為恭醫院院長陳振文、整形名醫林靜芸、萬芳醫院前院長洪傳岳。

院長劉人鳳受訪表示，占地雖僅98坪，卻有地區醫院的設備規模，患者初診，看診時間超過一小時，問診、抽血、X光、超音波等檢查，一次至少1萬2000元。 提供教授診及專家門診，前者以提供患者第二意見、重大醫療決策建議為主，後者則是一般看診。而國內診所均以專科為主，例如皮膚專科、眼科、小兒科，醫者診所則是第一間採行多科診療模式的診所。

民間督保健保聯盟發言人滕西華痛心，她指出，醫療應要有健全的醫療發展，台灣20年來好不容易建立「民眾都能看得起病」的普世價值，現在卻由「德高望重」的名醫，帶頭開天價自費診所，是大開倒車，在聯合國健康權更是莫大的諷刺。

「台大身為百年醫學院，是許多醫學生的表率」，名醫們應該利用自己的價值，以身作則，告訴醫學生：「醫學服務不在高昂的獲利」，如今卻一個一個跳出來開天價診所，滕西華憂心，「這不是價格問題，而是價值的轉變。」

滕西華說，如果醫界想發展全自費、只做1%金字塔頂端的客源，門診、住院、手術全自費一條龍的模式，外界難有意見，但目前看來似乎只是單純的自費門診而已，如果連百年醫學院的台大教授們都認為該發展自費市場，背後凸顯的不是價格問題，而是價值的轉變，值得政府來重視。

滕西華指出，因台灣一直存有名醫、名醫院迷思，才會出現頂級自費診所林立的現象「哪一個不是掛著台大、馬偕、長庚的招牌？」，不過她認為短時間內醫學生不致於起而效尤，畢竟在健保制度之下，沒有這麼多名醫市場。

滕西華指出，不管健保好不好，名醫都應該共同承擔責任，這麼多年來，病人陪著醫師一起成長，醫師從病患身上學習許多經驗，現在卻以最貴自費「回饋」給病人。「如果依照這種，未來看病，費用沒有最高，只有更高。」

(中時)