新月橋下驚見中年男浮屍 警查落水原因

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新北市消防局今（20日）上午獲報，新月橋下有一具浮屍。（葉書宏翻攝）

新北市消防局今（20日）上午獲報，新月橋下有一具浮屍，警消獲報出動橡皮艇前往打撈，浮屍為男性年約50至60歲，由於男子身上無相關證件，正進一步釐清男子落水原因。

警方指出，男子身著白色上衣及牛仔褲，家中若有失蹤人口有相同穿著可向警方聯繫。

(中時)