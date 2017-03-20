《時來運轉》少了杜蘭特的勇士作客雷霆 競爭依舊激烈

勇士再作客雷霆主場，杜蘭特雖只會坐在場邊，但他與韋斯布魯克的恩怨情仇，依舊是比賽焦點。（美聯社資料照）

剛確定西區大西洋組王座的勇士隊，台灣時間明天早上8點將作客雷霆隊主場，這是兩隊第4度交手，也是本季轉戰勇士隊的杜蘭特，第2度回到老東家主場，不同的是，他因傷確定只會隨隊出征，但不會上場，即使如此，穿著西裝的他，肯定不會受到球迷太好的對待，而比賽確定非常激烈。

勇士隊本季前3次與雷霆交鋒都拿下勝利，杜蘭特平均攻下37.7分，是他本季面對所有對手的最高平均得分，看得出他面對老東家可是卯足全力，也是勇士擊退雷霆的頭號保證。然而，勇士打雷霆，順手的不只杜蘭特，柯瑞平均23.6分、克雷湯普生也有23.3分，也展現強大火力。

勇士隊在杜蘭特因傷缺陣後，一度苦吞暌違近4年的3連敗，但隨著「浪花兄弟」柯瑞與克雷湯普生火力回溫，近期又拉出一波3連勝，關鍵就是兩人找回狀態，尤其柯瑞最近3場比賽狂砍13個三分球，更是連續4場得分超過25分，搭配克雷湯普生火力支援，「浪花兄弟」風華再現。

本季苦吞對戰3連敗的雷霆隊，當然希望能在主場討回顏面，本季累積34次大三元的「大三元製造機」韋斯布魯克，當然是球隊不動的進攻主力，他目前平均31.7分，也是全聯盟最駭人的進攻武器，當球迷在討論他是否可能成為單季平均成績「大三元」的紀錄保持者，他更專注的是如何帶領球隊獲勝。

雷霆隊近況更好，進入3月後雖一度苦吞4連敗，但近況是一波5連勝，其中4勝都有韋少貢獻「大三元」，但雷霆要在主場奪勝，關鍵卻不是進攻，而是防守，過去3度交手，雷霆狂丟124.3分，遠遠超過本季平均106.0分，韋少展現驚人運動力與「浪花兄弟」對轟的同時，以亞當斯為主的內線必須在攻防都更為強悍，若空優盡失，恐難以留住勝利。

(中時電子報)