曾銘宗：新台幣升值5% 衝擊保險業財報
國民黨籍立委曾銘宗質詢時指出，新台幣今年升值約5%，以保險業估新台幣2.4兆元沒有避險，損失達1200億元，對保險業第 1季財報衝擊很大，盼金管會注意此現象。
李瑞倉今天列席立法院財政委員會議並備質詢。曾銘宗質詢時問新台幣今年升值幅度有多少？金管會主委李瑞倉答詢說，約18%左右。
曾銘宗說，他看數字，新台幣今年來約升值5%左右，問新台幣升值5%對銀行、證券、保險業的影響。
金管會各局回應，銀行業美元曝險約新台幣9000多億元、保險業約11.5兆元，至於證券業對外投資金額不大，投資國外約1619億元。
曾銘宗表示，保險業曝險將近12兆元中有多少有避險的？新台幣升值5%的影響為何？
保險局局長李滿治表示，保險業避險部分有74%，另外，保險業還有外匯價格變動準備金。
曾銘宗說，保險業避險部位若保守用8成計算，即有2.4兆元沒有避險，也就是，新台幣升值5%，保險業就會損失1200億元，若用避險部位74%計算，損失約1500億元，對保險業第 1季財報衝擊很大。
同時，曾銘宗也指出，證券業國外投資部位尚未計入境外基金部位，且境外基金多以美元計價，境外基金部位有多少？此外，我國企業幾乎都以出口，且多以美元計價，且上市櫃公司毛利率常常是3%到5%，升值對上市櫃企業的影響是？
證期局局長王詠心回應，境外基金規模約3兆元，部分境外基金有做避險，且境外基金操作是在境外，至於升值對部分公司有利、部分不利，金管會已請櫃買中心去了解，當升值對企業財務影響數很大時，希望業者做資訊揭露。
曾銘宗表示，新台幣升值對保險業財報衝擊大、銀行業較小，至於證券的境外基金部分，對一般散戶則會有衝擊，希望金管會注意這現象。1060320
(中央社)
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