阿嬤拾荒誤上國道 紅斑馬馳援
桃園市平鎮區82歲曾姓阿嬤15日下午，走路步行到國道1號南向66公里行經平鎮路段，國道警方接獲報案，隨即上前關心。發現曾姓阿嬤拿著2個大麻布袋，並裝著瓶瓶罐罐，詢問阿嬤資料，但阿嬤疑似失智，無法說出姓名及家裡電話，警方只好趕緊將阿嬤載回分隊，並透過人臉辨識系統察出阿嬤資料，並通知兒子前來。
國道警方表示，曾姓男子到分隊後，說母親年事已高，有些失智的現象，晚間6、7點下班回家，發現母親不在，心急如焚到處尋找，一直找到11點多。沒多久就接到國道警方通知，已經找到母親，不知道母親獨自走上高速公路這麼危險的地方。
警方呼籲，民眾家中有年邁或失智、精神異常之親友，應多加留意避免讓其單獨出門，並在其身上配戴聯絡電話及姓名等緊急聯絡方式，有助於迷失時能儘速聯繫家屬，並期望所有用路人都能快樂出門，平安回家。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。