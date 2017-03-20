阿嬤拾荒誤上國道 紅斑馬馳援

桃園市平鎮區82歲曾姓阿嬤15日下午，走路步行到國道1號南向66公里行經平鎮路段，國道警方接獲報案，隨即上前關心。發現曾姓阿嬤拿著2個大麻布袋，並裝著瓶瓶罐罐，詢問阿嬤資料，但阿嬤疑似失智，無法說出姓名及家裡電話，警方只好趕緊將阿嬤載回分隊，並透過人臉辨識系統察出阿嬤資料，並通知兒子前來。

國道警方表示，曾姓男子到分隊後，說母親年事已高，有些失智的現象，晚間6、7點下班回家，發現母親不在，心急如焚到處尋找，一直找到11點多。沒多久就接到國道警方通知，已經找到母親，不知道母親獨自走上高速公路這麼危險的地方。

警方呼籲，民眾家中有年邁或失智、精神異常之親友，應多加留意避免讓其單獨出門，並在其身上配戴聯絡電話及姓名等緊急聯絡方式，有助於迷失時能儘速聯繫家屬，並期望所有用路人都能快樂出門，平安回家。

(中時)