國防部砸千萬拍台版《太陽的後裔》 炎亞綸批：不要丟臉了
由宋慧喬、宋仲基主演韓劇《太陽的後裔》紅遍全亞洲，國防部今(20日)證實籌拍台版《太陽的後裔》之連續劇《最好的選擇》，以提升國軍形象。只是台版總預算1280萬不到韓版製作費的1/30，也讓偶像劇男星炎亞綸痛批：「不要丟臉了！」
《中時》昨晚獨家揭露台版《太陽的後裔》由梁修身執導，總製作費1282萬，全劇16集平均每集經費80萬，只是韓版《太陽的後裔》光1集預算就高達2440萬，也讓梁修身聽聞感嘆「是我們的30倍」。
炎亞綸今日也在臉書轉發相關新聞，直批：「你們知道韓國一集製作費就能超過國防部整部的製作費嗎？不要丟臉了。」更透露不光韓國戲劇預算高，大陸製作費也差不多每集1千多萬台幣，稱1280萬可能就陸韓劇2場重頭戲的搭景費用吧。
(中時電子報)
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