北韓測試新發動機 專家稱供洲際飛彈用
南韓國防部今天表示，北韓最新的火箭發動機測試，呈現「意義重大」的進展；1名南韓分析家指出，這是北韓朝發展能夠攻擊到美國火箭的危險一步。
路透社報導，北韓官方的中央通信社昨天表示，這種發動機有助北韓達到世界級衛星發射能力，暗示一個新型的火箭發動機能用於洲際彈道飛彈上。
南韓國防部副發言人李振宇（Lee Jin-woo，音譯）在例行簡報會中說：「透過這場測試，我們發現其發動機性能出現意義重大的進展，但仍需更進一步分析其精確的推力與可能的應用。」
李振宇表示，這次測試的特點，是一具由4個輔助發動機所支援的主發動機。不過李振宇沒說明北韓這次測試北韓已達到何種進程的細節，也不評論是否這種發動機能用於洲際彈道飛彈（ICBM），僅說南韓軍方正在進行分析。
首爾的遠東問題研究所（Institute for Far Eastern Studies）分析家金東燁（Kim Dong-yup，音譯）則指這項測試是一項危險的發展。
金東燁說：「這是為洲際彈道飛彈所需一級火箭而做的一項全面測試，也是它為何會危險的原因；這顯示北韓已解決發展一級火箭推進器的大部分問題。」
北韓領導人金正恩今年1月表示，北韓已接近能試射洲際彈道飛彈，這將使美國部分地區在其射程範圍內。（譯者：中央社陳亦偉）1060320
(中央社)
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