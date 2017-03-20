陸1至2月非煤礦生產事故 大幅上升

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中國大陸國家安全監管總局統計，1至2月全中國大陸非煤礦的生產安全事故共發生48起，死亡55人，較2016年同期大幅增加19起23人。

中新網報導，其中有2起被認定為「較大事故」、共死亡8人；2016年則沒有「較大事故」發生。

報導指出，中國大陸1至2月發生的非煤礦生產安全事故，分布在河北、遼寧、吉林、黑龍江、浙江、安徽、福建、江西、山東、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、四川、貴州、雲南、陝西、甘肅、新疆20個省區。

其中，河北、遼寧、吉林、安徽、福建、湖南、廣東、廣西、海南、四川、貴州、甘肅、新疆13個省區的事故件數和死亡人數，較2016年同期上升。

若比較死亡人數，四川死亡9人最多；若比較發生件數，廣西發生6件最多。1060320

(中央社)