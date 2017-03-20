朴槿惠21日以嫌疑人身分接受檢方調查
南韓前總統朴槿惠將於明天上午9時30分，就「朴槿惠政府的民間友人崔順實壟斷國政案」，以嫌疑人身分接受首爾中央地方檢察廳調查。
這將是在南韓憲法法院判決罷免朴槿惠的總統職務後，時隔11天，朴槿惠以嫌疑人身分接受檢察廳調查。
南韓「朝鮮日報」報導，檢察廳特別調查本部於本月15日宣布，「已通知朴槿惠於21日上午9時30分到案接受調查，朴槿惠方面也回應將如期出席。」
朴槿惠的律師柳榮夏於15日與朴槿惠見面後表示，「將會在檢方要求的日期現身，並誠實地接受調查。」
據報導，朴槿惠將就以支持三星繼承經營權為由，收受433億韓元（約新台幣11.76億元）賄賂的嫌疑（收受賄賂等）；下令制定文化、藝術界黑名單（濫用職權）；協助崔順實介入各種權利等共計13項嫌疑接受調查。
報導說，檢方計畫對朴槿惠進行調查後，最快於4月初將她起訴。1060320
(中央社)
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