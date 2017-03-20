莊敬高職黃秉宏奪全國薩克斯風冠軍 將赴法國為國爭光
105學年度全國學生音樂比賽日前落幕，新北市私立莊敬高職2年級學生黃秉宏勇奪薩克斯風高中職A組特優第1名，為校爭光。黃秉宏去年12月已榮獲世界薩克斯風亞洲地區音樂大賽第4名，今年4月也將遠赴法國參加國際音樂大賽，希望能繼續為國爭光。
黃秉宏說，國小就喜歡哼哼唱唱，3年級時加入管樂團，6年級接受老師鼓勵就讀音樂班，但因從未學過樂理，一開始得由視唱、聽學樂理、鋼琴從頭學起，每天練樂器3到4小時，有時練到嘴唇、手指腫起來，真的很辛苦，但因為是自己的興趣和選擇，咬著牙繼續苦練下去，很謝謝家人支持和老師細心的指導，希望能考上國立大學後出國留學，回來當音樂老師。
莊敬高職表示，黃秉宏全心投入音樂之路並多次獲獎，國一時獲國中組全國音樂比賽A組優等第6名、國二時奪下2014年亞太盃國際音樂大賽薩克斯風獨奏國中音樂班組第1名、國三獲國中組全國音樂比賽A組特優第2名、去年參加嘉義市國際管樂節暨亞洲薩克斯風大會活動古典青年組比賽第4名，本月初再勇奪全國音樂比賽高中職A組特優第1名，表現優異。
黃秉宏說，他很開心能就讀莊敬高職，因為學校有很好的環境、設備與專業的指導老師，讓他的演奏技巧更成熟，也支持他參加國內外各項重量級的比賽，4月將再前往法國參加國際音樂大賽，10月也將前往大陸成都參加國際薩克斯風重奏比賽，希望能再獲得好成績，為自己也為家人、學校爭光。
(中時)
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