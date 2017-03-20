談川習會 張小月：盼美履行對台承諾

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面對立委詢問台灣是否會被中美當作利益交換的籌碼？陸委會主委張小月（見圖）20日 在立法院內政委員會答詢表示，陸委會正密切關注中，中美發展關係時不能將台灣作為利益交換、籌碼、棋子， 並要求美方信守「台灣關係法」以及對台「六項承諾」等。（劉宗龍攝）

面對立委詢問台灣是否會被中美當作利益交換的籌碼？陸委會主委張小月（見圖）20日 在立法院內政委員會答詢表示，陸委會正密切關注中，中美發展關係時不能將台灣作為利益交換、籌碼、棋子， 並要求美方信守「台灣關係法」以及對台「六項承諾」等。（劉宗龍攝）

面對立委詢問台灣是否會被中美當作利益交換的籌碼？陸委會主委張小月（見圖）20日 在立法院內政委員會答詢表示，陸委會正密切關注中，中美發展關係時不能將台灣作為利益交換、籌碼、棋子， 並要求美方信守「台灣關係法」以及對台「六項承諾」等。（劉宗龍攝）

面對立委詢問台灣是否會被中美當作利益交換的籌碼？陸委會主委張小月20日在立法院內政委員會答詢表示，陸委會正密切關注中，中美發展關係時不能將台灣作為利益交換、籌碼、棋子，並要求美方信守「台灣關係法」以及對台「六項承諾」等。

(中時)