竹市建動物保護教育園區 為浪浪蓋新家
毛小孩、喵星人要有新家了！新竹市長林智堅打造嶄新動物保護教育園區，結合收容動物功能及生命教育園區，將開闢千坪大場域，能收容現有5、6倍以上流浪動物，預計明年6月完工。
紀錄片《十二夜》促成《動物保護法》修法，動物零安樂死措施上路後，對各地流浪動物收容空間形成嚴峻挑戰，竹市設在南寮海濱路的動物收容所，長期以來在收容量與場地面積間拔河，林智堅上任後積極爭取整建，為流浪動物闢建更完善的生活空間。
市府產發處說明，園區工程案基地面積約4400平方公尺，總建築面積達3300平方公尺，動物使用空間占約80％，建物採「口」字型設計，2層樓到4層樓不等。
全新動保教育園區將設置動物醫療區、動物隔離區、犬隻行為訓練區、動物室內外活動區、犬貓中繼照顧區、教育展示區等，讓動物從醫療到訓練及提高認養率等前置、中繼、後續作業完善執行。
林智堅表示，翻轉新竹市動物收容所設計與工程案，是他上任以來最為重視的工程之一，經爭取行政院農委會1.35億元補助（市府配合款0.27億元）與土地撥用，終於順利開工動土，預計明年年中完工，他指示相關單位務必確實執行，讓動物們早日擁有舒適的家園。
新竹市動物保護及防疫所所長楊礎遠指出，收容所目前能容納約80隻狗及30隻貓，新園區將可提供395隻狗及181隻貓的收容量，更為美觀舒適的硬體環境，亦能翻轉民眾對收容所的觀感。
(中時)
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