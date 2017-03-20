樂天皇朝新品 星國流沙包加入點心戰場

樂天皇朝的廣東順德風味季節新品竹炭皇金流沙包。(樂天皇朝提供)

這道靈芝山水蒸豆腐，看似清淡無味，吃了入口即化。(樂天皇朝提供)

新菜色香蔥格格肉非常下飯。(樂天皇朝提供)

秘製師傅的蒜蒸魚頭，清爽香嫩無腥味。(樂天皇朝提供)

以八色小籠包著稱的樂天皇朝，在台開幕一年多，不僅靠這別具特色的點心打響旗號，店內多樣炒菜也受歡迎，今春樂天皇朝又帶來自行研發，口味獨特並在外觀上以竹炭添加外皮，整顆呈現亮黑色澤的竹炭皇金流沙包！這流沙包曾在新加坡獲得媒體評比最佳流沙包美譽，即日起，樂天皇朝將以這道招牌的流沙包領軍，推出一系列廣東順德風味的季節新品！

廣東口味點心一向甚受台灣人喜愛，其中的甜點流沙包更是必點的一道，來自新加坡的中餐集團樂天餐飲集團，旗下最受歡迎的品牌『樂天皇朝』以自創皇朝八色小籠包享譽亞洲，號稱新加坡「小籠包界傳奇」，該集團的粵式餐飲品牌在新加坡也是頗富盛名！這次集團觀察到台灣人對粵菜的情有獨鍾，順勢推出這個受到新加坡肯定的風味！

除了流沙包是令樂天集團引以為傲的一道點心之外，古稱「鳳城」的廣東順德，素以中華美食之源的姿態傲視中餐，順德美食以“清、鮮、爽、嫩、滑”為特色，講究食材配料的選料新鮮，強調色香味俱全；在操作上，重視蒸、燜、焯、炒、燉、煎、焗等多樣的烹調手法，火候的運用，使口感平和但層次豐富，清爽而又不失鑊氣，風味絕佳。樂天皇朝本季推出的順德風味幾道佳餚，考慮到春天的口味較為清淡，所以將以蒸煮的烹調為主，但在調味取材和火侯上精打細算，務必令菜色在輕淺中仍具層次。

此次的季節新品中，樂天皇朝的竹炭皇金流沙包是一大亮點，尤其由新加坡集團主廚調製研發的黃金比例流沙包配方，吃來甜而不膩、一手掰開流沙爆漿，是新加坡媒體眼中好吃度前三名的流沙包！此番越洋來台，再由台灣主廚加以在地化，在外皮添加了台灣本地產的食用竹炭，讓傳統印象的流沙包變身黑金剛，吃來更富趣味，價格方面，竹炭皇金流沙包一份3顆定價118，但只要顧客入店打卡分享就能以98元的優惠價品嚐到，挑戰業界品牌流沙包的最低價。

此外，順德菜方面選用靈芝山水蒸豆腐、香蔥格格肉、秘製師傅蒸魚頭做為此次季節新品，主要是主廚考量台灣人的飲食習慣與口味，挑選了食材對身體較無負擔的魚頭、豆腐和豬頸肉，再利用烹調技術突出其風味，像靈芝山水蒸豆腐，是由師傅親自製作，採用特級黃豆和礦物質豐富的泉水，經過細磨再過濾去渣三次，並加入養生靈芝粉，全程不使用鹽或味精，只靠獨家熬煮醬汁入味，就是吃豆腐的嫩滑口感和清甜幽香。而用大量的薑末和蒜末清蒸入味的秘製師傅蒸魚頭，台灣店選用了頂級鰱魚魚頭，每日新鮮現蒸，薑蒜入味健康又美味；香蔥格格肉則選用台灣優質黑毛豬的豬頸肉部位，搭配爽口洋蔥頭、蘆筍和甜椒等新鮮蔬菜，以自製黑胡椒醬汁大火快炒，幾道新品都希望讓食客有健康無負擔的感受！

根據台灣分店店家統計，樂天皇朝開幕以來平均每日八色小籠包可以賣出2000顆，一個月至少賣出5000籠的小籠包，開店至今仍然人潮不斷。八色小籠包仍然是樂天皇朝的一大賣點，不過以「大中華南北經典」為定位的樂天皇朝，仍然會不定時的推出廚師研發的獨家菜色或點心，正如總裁蔡智勇說的：「我們希望以合理的價格和優質的服務，為台灣顧客帶來同樣物超所值的餐飲！」這次的季節新品，容納了集團的特色菜加以在地化，相信必定有顧客喜歡的ㄧ味！

配合新品推出，樂天皇朝也鼓勵來店的顧客能多多分享，同時搭配了打卡分享與新品菜色的合照即享低於八五折優惠的活動，消費者可以把握機會以經濟實惠的價格品嚐美食！

(中時電子報)