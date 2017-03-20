開車違停買早餐 男子涉嫌盜伐台灣扁柏遭逮

36歲田姓男子涉嫌盜伐台灣扁柏，20日遭警方逮捕。(賴佑維攝)

桃園市平鎮區有多項竊盜前科的36歲田姓男子，20日上午開車載著列管珍木「台灣扁柏」行經平鎮鎮區龍南路時，因車輛違停路邊買早餐，被龍岡派出所巡邏員警發現上前勸導，員警盤查時看見田男後座載著1塊木頭，仔細一看竟是列管一級珍木「台灣扁柏」，田男因無法交代木頭來源，當場遭到員警逮捕。

田男供稱，木頭是山上撿來的，並非盜伐。警方見田男供詞均避重就輕，訊後除將田男依依違反森林法及竊取國有財產罪移送法辦外，並深入清查田男有無涉及其他盜伐案件，以釐清案情。

(中時)