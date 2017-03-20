如何聰明買保險 板橋區公所生活講座

我要評比

新北市板橋區公所3月22日晚間7時在板橋區公所6樓禮堂舉辦「2017板橋生活講座」。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區公所3月22日晚間7時在板橋區公所6樓禮堂舉辦「2017板橋生活講座」，邀請資深保險經紀人劉鳳和演講「聰明買保險，小資大保障」。

保險名稱百百款，意外險、壽險、儲蓄險的差別在哪？擔心身體出狀況，想買保險又怕被坑？別怕，讓「平民保險王」劉鳳和告訴你，必買、絕不能買的三大險種，車險、醫療險、旅遊險、該怎麼買，以及如何以保險處理老年問題，一次了解正確的保險知識。

講座免費入場，現場並有抽獎活動，歡迎踴躍參加！詳情請至板橋區公所全球資訊網查詢(http://www.banqiao.ntpc.gov.tw)或電洽（02）29686911轉501。

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