腦神經權威陳家榮遺愛人間　 「生命的喜悅」展畫

生前一面替人開刀，一面完成畫作的陳家榮。(黃春英提供)

掛在台大醫院門口的大幅畫作即是出自其手筆。(黃春英提供)

陳家榮醫師作品「疾病」。(黃春英提供)

腦神經權威醫師陳家榮逝世三年後，她的愛妻黃春英為他在台灣辦畫展，畫展主題是「生命的喜悅」，已在台北好思當代展出，展期至4月27日。這次展覽請帖上的畫，是掛在台大醫院新大樓門庭的巨型畫作「生之源」，是一個懸壷濟世超過四十年的醫師的觀奌，去詮釋人生活在世所經歷的生老病死及對生命的禮讚。

＂生之源＂以深藍的太空襯底，呼喚人仰望全宇宙，頂奌是一個開口似的天窗，造物主送出三個小天使。畫作內容把科技和生命結合， 請再細看畫中最引人注目的是閉着雙眼的美麗側臉，她似在冥想思索，如新娘架紗似的頭巾和長袍看起來似在隨風飛揚。藝術家雜誌很重視陳家榮的作品，特別將他的畫作，製作成四月號的封面，內文由陳醫師的妻子詳細介紹了封面故事。

陳家榮的畫作，初看的時候，好像整幅畫是靜止的，但是端詳得愈久，愈發感受到畫中的形象舞動起來的生命力。他主要是畫小畫、粉嫩的粉彩居多，一生創作大壁畫幅度的大型油畫作品近二十幅，最大為目前懸掛於台大醫院大廰的＂生之源＂（900 cm x 600 cm），有三層樓高兩個店面寛，仿佛告訴世人，陳醫師對生命生老病死的透視人生的態度。他的母校台大醫學院的教學大樓兩旁也掛著他的巨幅畫作。

陳家榮的繪畫是無師自通，他就讀小學時即被老師發現他的繪畫才能，他因資優就讀台中一中，保送台大醫學院，在大一時又展現繪畫的潛能，成立台大美術社，並且追求到一生所愛，花了十年追到讀台大外文系的妻子。妻子也支持他把行醫之外的全部時間，都拿來做他畢生最愛的畫畫工作。

陳家榮從水彩開始作畫，他都是先畫粉彩，再畫成一幅大油畫。大畫都是利用家中車道的寬廣空間趴在地上完成作，出生和流動的生命喜悅和疾病是他的繪畫主題，他也畫故鄉台灣，一九八四年高中同學到美國找他，觸動以生長的故鄉為主作畫，水牛、水田、廟宇。傳統女性戴著斗笠，抱著小孩都是他的台灣印象。

畫展現場的紀錄短片是黃玉珊導演在紐約讀電影學院就讀時，為姊夫拍的作畫紀錄片，加上陳家榮讀哈佛大學生物系，現轉職紐約劇場PBS兒童節目制作現職小女兒接續增加資料完成成作品。

陳家榮曾在北美館，台中國美館展過油畫和粉彩。他的畫作除台大醫院外，尚有懸掛林口長庚醫學院圖書舘的的＂癌症的征服＂，高雄醫學院的＂熱帶醫學＂。＂生之源＂成功地展示他對生命的禮讚。這是他的＂生命系列＂創作的總結篇，並以鮮活美麗的色彩繪出造物主創造天地的宏大景觀。

Box:陳家榮小檔案

出生：1940/3月—2015/9月去世

創作時期：

（一） 大學時代的水彩寫生、醫學院綠野社時期，從寫實到抽象的探索

（二） 紐約生活初期（1967年至1975年在曼哈頓藝術與古董中心舉行個展止），他研究如何把動態表達出來。這段時間，他參觀美術舘，看大師們的原作。

（三）1975年至1984年，他努力作畫並參加美國畫社的公開比賽，以建立資歴。1975年在新成立的紐約藝術中心舉行一個月的個展，獲得名收藏家（羅勃、史考特 Robert Scull），及許多專業畫廊和畫家的肯定， 使他决心走下繪畫這條路。但是他從没有放棄他的醫業。

創作內容:

他還畫有其他主題，除生命系列醫學畫作外，尚有--母與子，台灣組曲，紐約系列等。

(中時電子報)