檢察總長將可為死囚聲請釋憲 大法官得免除死刑
司改國是會議第2分組今日決議，裁判憲法審查不回溯，扁與郭瑤琪的貪汙都無法以此翻案，但未來檢察總長可為死刑犯聲請釋憲，大法官會議審理後可以自為裁判，廢除死刑定讞判決，不須再發回普通法院，而憲法法庭原則上都必須言詞辯論、公開審理。
國是會議決議實施裁判憲法審查制度後，遭外界質疑為特定的政治人物定讞判決平反，並引來第四審的質疑，因此今日第2分組會議就具體實施內容，進行細部討論，為了避免惹來非議，委員們決議採不回溯制度，也就是修法通過前的確定判決，都無法受惠。
分組會議認為，裁判憲法審查是為了讓原告或被告受確定判決後，可以聲請大法官會議就個案判決進行違憲審查，但檢察總長基於公益考量，也可以單獨就判決定讞案件，向大法官會議聲請裁判審查，讓總長除了提非常上訴外，多了一項為人民訴訟救濟的管道。
檢察總長顏大和上周認為，富家子王鴻偉追求女子不成狂砍176刀奪命，但王男殺人非屬「最嚴重的罪行」，依兩公約規定不應判死，因此提非常上訴，未來裁判憲法審查制如果通過修法，檢總長將可以直接聲請釋憲，為死囚進行平反。
分組會議今日也對裁判憲法審查制度運作作成決議，大法官只要過半同意就可以作成結論，放寬目前須2/3同意的高門檻；此外，大法官會議如果認定確定判決屬違憲，不須再發回普通法院進行審理，可以自為裁判，直接免除死刑犯的定讞判決。
由於裁判憲法制度審查具高度法律性，分組會議也決議聲請的民眾必須強制由律師代理，未來聲請書不管最後有沒有被大法官受理將一律公開，而大法官進行裁判憲法審查，除了少數例外個案外，都必須經過言論辯論、公開審理。
(中時)
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